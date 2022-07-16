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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:09229

Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок

Рашисти продовжують атакувати по трьом напрямкам.

Миколаїв

Вночі місто знову масовано обстріляли, пролунало кілька потужних вибухів. Інформація уточнюється.

Донеччина

Цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ. Дві школи зруйнували російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці.

Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета, не розірвалася.

Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

Дніпропетровщина

Вночі ворог ударив з Градів по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.

Минулося без жертв та руйнувань. На місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, що не здетонували.

Общество
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