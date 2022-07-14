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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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За день рашисти обстрілювали 4 громади

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Лісництво у Шалигінській громаді після ворожих обстрілів росіян

Сумщина

Ситуація станом на 22 годину

20 липня 2022

▪️Шалигінська громада:

О десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету.

Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів.

Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля.

Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

▪️Есманьська громада: зранку громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, попередньо з САУ. Наслідки: https://t.me/Zhyvytskyy/3294?single

▪️Білопільська громада:

О пів на першу - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще 8 мінометних прильотів.

Майже о дев'ятій вечора - 10 ракет. У той же час - був обстріл з "Градів" по території громади.

▪️Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.

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