За день рашисти обстрілювали 4 громади

Лісництво у Шалигінській громаді після ворожих обстрілів росіян
Сумщина
Ситуація станом на 22 годину
20 липня 2022
▪️Шалигінська громада:
О десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету.
Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів.
Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля.
Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.
▪️Есманьська громада: зранку громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, попередньо з САУ. Наслідки: https://t.me/Zhyvytskyy/3294?single
▪️Білопільська громада:
О пів на першу - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще 8 мінометних прильотів.
Майже о дев'ятій вечора - 10 ракет. У той же час - був обстріл з "Градів" по території громади.
▪️Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.