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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 21:0477

Інфотерористи поширюють розсилку від імені СБУ

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: у соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ.

У повідомленні йдеться про те, що «в Україні з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись».

УВАГА! Ця інформація є фейковою!

Мета дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва країни, а також психологічний тиск на населення.

Право Фейки
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