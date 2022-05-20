Інфотерористи поширюють розсилку від імені СБУ

У повідомленні йдеться про те, що «в Україні з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись».
УВАГА! Ця інформація є фейковою!
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