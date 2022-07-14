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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:09119

У Сумах проходить фестиваль "DIY Графіті"

У Сумах проходить п’ятий щорічний фестиваль "DIY Графіті".

Як він відбувається під час повномасштабної війни та що малювали художники – далі у матеріалі Суспільного.

По вулиці Леваневського на паркані одного з підприємств художники створюють графіті. Співавторка муралу, художниця Анастасія говорить, що ідею запропонували організатори, художники ж лише втілюють її в життя:

"Нам запропонували фразу, ми зібралися утрьох. Денис у нас більше шрифтами займається, тому він працював над фразою, а ми вже над антуражем іншим. Це і Герб, і козацька символіка, і квіти, які ми взяли за основу, як такі автентичні вишиванки".

Цей мурал створюють у рамках щорічного фестивалю "DIY Графіті", який організовує молодіжне об’єднання Sumy Extreme Style. Голова об’єднання, Кирило Бурлака каже, зазвичай, масштаби акції більші:

"Менше учасників через війну, через певні обмеження, плюс не всі хочуть їхати в Суми, бо все-таки близькість до кордону в нас і обстріли постійно відбуваються Сумської області. І ми вирішили зробити роботу, яка буде називатися "Сміливість бути Україною", тому що це на часі".

Місцеві жителі схвалюють таку ініціативу.

"Підтримка моральна для людей буде. Так що, подобається мені акція, вважаю, що потрібно", – говорить Світлана, сумчанка.

"А як же це так? Вони нас захищають, вони нас рятують. Ми по підвалах сидимо, а вони там під бомбами, під бомбардуваннями. Звісно, треба таку акцію", – вважає Валентина, сумчанка.

За словами Кирила Бурлаки, фінансову допомогу в організації фестивалю графіті надав Українсько-данський молодіжний дім, який під час повномасштабного вторгнення працює з Данії.

 
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