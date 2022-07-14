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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Завтра в Лебединському музеї відкриється перша виставка з лютого: Бурлюк в ділі

Міжнародна виставка mail-art "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" відкриється 21 липня.

21 липня 2022 року, у день 140-річного ювілею від дня народження відомого українсько-американського художника-футуриста, теоретика мистецтва та поета Давида Давидовича Бурлюка (9 (21) липня) 1882 – 15 січня 1967), в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва відбудеться презентація Міжнародного виставкового mail-art проєкту "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk".

Проєкт реалізується Лебединським художнім музеєм та Сумською мережею арт-локацій (куратор – художник Костянтин Аленінський) за сприяння партнерів - письменника, журналіста та історика мистецтва Євгена Деменка (Прага, Чехія) та засновника українського музею mail-art Любомира Тимківа (Львів, Україна).

Мета проєкту - відродити мистецьку переписку, яку вів Давид Бурлюк з усім світом, де його адресатами були художники, діячі культури та мистецтва.

За шість місяців з моменту оголошення про початок проєкту, його учасниками стали більше 100 сучасних художників із понад 30 країн світу. Зокрема, США, Канади, Японії, Сінгапуру, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії, Чехії, Греції, Швеції, Хорватії, Бельгії, Румунії, Польщі, Угорщини, Туреччини, Аргентини, Уругваю, і звісно – України та інших країн; що надіслали понад 180 своїх робіт, виконаних у різній техніці та в різних жанрах мистецтва. Із них – 120 робіт увійшли до експозиції виставки.

Окремо, звертаємо увагу, що у зв'язку із військовим часом та агресивною війною, яку розв'язала росія проти України, презентація Міжнародного виставкового mail-art проєкту "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" відбудеться у закритому форматі (вхід лише по запрошенням).

Проте, беручи до уваги тривалість виставки – до 31 грудня 2022 року, або до моменту відновлення роботи українських музеїв, виставка стане першою, із якою зможуть познайомитися усі бажаючі… Одночасно з цим, Міжнародна виставка mail-art буде транслюватися в онлайн-просторі за допомогою засобів електронної комунікації (відео, фото).

Світ єднається з Україною, і Міжнародний виставковий mail-art проєкт "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" – ще один тому доказ!

 

Лебединський художній музей

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