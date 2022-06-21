Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача

Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь».
Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.
Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.
Деталі – https://cert.gov.ua/article/861292
З 27 червня до 10 липня було атаковано більше 800 російських онлайн-ресурсів....
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