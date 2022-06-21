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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою «Доповідь0507224.ppt».

Файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь».

Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.

Деталі – https://cert.gov.ua/article/861292

Общество Кібератака Кібервійна
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