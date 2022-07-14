Сумські патрульні врятували жінку від непоправного кроку (відео) Учора, близько 21 години 30 хвилин, на лінію 102 надійшов виклик на вулицю Героїв Крут. Заявниця повідомила про громадянку, яка перелізла через балкон.

За лічені хвилини екіпаж патрульних поліцейських був на місці події. Інформація підтвердилася.

Доки під балконом патрульна підтримувала розмову з громадянкою, її напарники кинулися до квартири. Помешкання було відчинене. А зачинені двері до кімнати, де й була жінка, вартові порядку миттєво вибили. Кожна секунда мала значення. Патрульні заледве встигли вхопити жінку за руки та затягнути її у безпечне місце.

Трохи заспокоївшись, 23-річна громадянка пояснила, що на такий крок вона зважилася після домашніх негараздів. Врятовану передали лікарям. Співмешканця доправили до Сумського районного управління поліції для надання пояснень.

Дякуємо патрульним Павлу Хоменку, Антону Теницькому та Наталії Орленко за злагодженість дій, професіоналізм та врятоване життя.



