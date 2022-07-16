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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Держекоінспекція на Сумщині нарахувала більше мільйона шкоди під час операції «Нерест – 2022»

Державна екологічна інспекція у Сумській області узагальнила результати заходів державного контролю, вжитих в рамках щорічної природоохоронної операції «Нерест», яка тривала до 10.07.2022 р.

Упродовж дії весняно-літніх обмежень щодо здійснення спортивного і любительського рибальства на водоймах Сумщини екоінспектори здійснили 76 рейдових перевірок.

«Упіймати на гарячому» вдалося 54 громадян, більшість з яких допустила незначні порушення. Зокрема, за ч.3 ст. 85 КУпАП екоінспекторами винесено 36 постанов на загальну суму штрафів - 3825 грн. Слід зазначити, що станом на сьогодні порушниками сплачено 100% цих коштів.

Проте, фахівці Інспекції зафіксували й 16 фактів браконьєрства, з яких 1 – це рибальство на території об’єкта природно-заповідного фонду, решта – застосування заборонених знарядь лову. Так, упродовж операції «Нерест» екоінспектори вилучили 35 рибацьких сіток та 1 човен.

За кожним з випадків грубого порушення вимог природоохоронного законодавства Інспекцією складено протоколи та передано їх на розгляд до суду. Крім того, до поліції та органів прокуратури було скеровано 6 справ з ознаками кримінальних правопорушень – в тих випадках, де зловмисники завдали значних збитків довкіллю. Загалом, Інспекція нарахувала 1000167 грн. шкоди, заподіяної водним біоресурсам внаслідок браконьєрських дій.

Просимо звернути увагу на те, що попри завершення періоду нересту водних біоресурсів, в Сумській області на деяких водоймах категорично заборонено рибалити! Зокрема, відповідно до наказу Держприкордонслужби, на водних об’єктах, розташованих у межах контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного рубежу) будь-який відпочинок, в тому числі й рибальство, будуть заборонені до кінця дії воєнного стану.

Право Держекоінспекція
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