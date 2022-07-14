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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:03130

У Сумах митника підозрюють у службовій недбалість зі збитками у 575 тис. грн

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 20 липня 2022 року повідомлено про підозру головному державному інспектору митного поста «Центральний» Сумської митниці Державної фіскальної служби, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки державі в розмірі 575 тис. грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний при митному оформленні фактично не проводив митний огляд товарів та, відповідно, не встановив, що на митну територію України ввезено інші товари, ніж зазначені у митних деклараціях. Злочинні дії державного інспектора призвели до недоотримання митних платежів на суму 575 тис. грн.

Слід зазначити, що це вже третій співробітник митниці, якого притягнуто до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури

Право
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