За даними слідства, відповідно до укладених у грудні 2020 року договорів зазначене Товариство виконувало роботи по підключенню централізованої подачі кисню в три медичні установи. Після виконання робіт на підставі складених директором Товариства офіційних документів йому було перераховано обумовлену суму. Однак за результатами проведених експертиз встановлено, що роботи підрядником в повному обсязі не виконані. Розбіжності між об’ємами та вартістю фактично виконаних робіт становить майже 100 тис. грн.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба обласної прокуратури