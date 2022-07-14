На Сумщині вкрали 100 тис. грн на підключенні кисню в лікарнях під час пандемії COVID-19 За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 20 липня 2022 року повідомлено про підозру директору Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом підробки документів (ч. 2 та ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, відповідно до укладених у грудні 2020 року договорів зазначене Товариство виконувало роботи по підключенню централізованої подачі кисню в три медичні установи. Після виконання робіт на підставі складених директором Товариства офіційних документів йому було перераховано обумовлену суму. Однак за результатами проведених експертиз встановлено, що роботи підрядником в повному обсязі не виконані. Розбіжності між об’ємами та вартістю фактично виконаних робіт становить майже 100 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури