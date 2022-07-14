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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:10140

У Глухові формується банк житла для переселенців

Жителів Глухівської громади просять повідомити міську раду про можливість розмістити вимушених переселенців.

У вас є квартира? Пустує будинок? Є кілька вільних кімнат? Будь ласка, повідомте, на яких умовах ви можете тимчасово надати житло людям, які тікають від обстрілів чи їдуть з тимчасово окупованих територій.

Міський голова Надія ВАЙЛО дала доручення сформувати банк житла для переселенців. Про це йшла мова на останній апаратній нараді з керівниками управлінь, відділів міської ради, старостами, керівниками комунальних підприємств.

Це може бути здача в оренду, проживання з компенсацією тільки комунальних витрат, повністю безкоштовне поселення (в такому випадку можлива компенсація від держави).

Мова йде про житло як у місті, так і у селах.

Можливо, якесь житло потребує мінімального благоустрою, десь потрібно розшукати власників пустого будинку – розглянемо всі варіанти.

Наразі у Глухівській громаді на обліку 860 внутрішньо переміщених осіб. Раніше люди прибували з Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Чернігівської та інших областей. Зараз у Глухів переміщуються жителі наших сусідніх громад – Есманьської та Шалигинської, які постійно обстрілює армія рф..

З пропозиціями звертайтесь за тел. 05444 2-21-15 моб. 096- 789-35-67. У селах - до старост.

Глухівська міська рада

Общество
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