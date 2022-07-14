На Сумщині благодійний фонд «Нестримні» передав прикордонникам черговий автомобіль Благодійний фонд «Нестримні» продовжує тісно співпрацювати з прикордонниками Сумщини.

Днями представник фонду передав охоронцям одного з прикордонних підрозділів черговий автомобіль, цього разу позашляховик «Mitsubishi L200». Командир підрозділу вручив засновнику благодійного фонду «Нестримні» Віктору Ляшенку подяку та запевнив, що отриманий автомобіль допоможе у виконанні завдань із захисту й оборони нашої України від російських окупантів.

Варто нагадати, що місяць тому фонд передав прикордонникам Сумщини мікроавтобус «Volkswagen Transporter T5».

Дякуємо, що не залишаєтеся осторонь! Перемога буде за нами!

ДПСУ