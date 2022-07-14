Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:05125

В Целлє відбувся фестиваль «Спільний центр миру «Целлє-Суми»

В місті Целлє (Німеччина) відбувся фестиваль: «Спільний центр миру «Целле-Суми» та «Освітній фестиваль – мистецтво вчитися та жити разом», повідомили в управлінні стратегічного розвитку міста.

У рамках фестивалю відбулась зустріч з представниками адміністрацій міст-побратимів. На зустрічі обговорили ще тіснішу співпрацю між двома муніципалітетами та організацію чергового конвою гуманітарної допомоги до міста Суми.

Протягом двох інтенсивних днів проговорено багато ідей та моделей подальшої допомоги, напрями кооперації у сфері освіти тощо. Відбулися лекції, форкшопи, дискусії, які організували наші німецькі партнери.

Нагадуємо, що проєкт реалізовується у співпраці з Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації освіти дорослих (DVV), Німецької асоціації освіти дорослих (DVV International), за фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Мета проекту, спрямована на активізацію та розширення партнерств міст-побратимів за допомогою активної участі центрів освіти дорослих, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства.

Довідка: Минулого року до проєкту обрали дві пари міст-побратимів з Німеччини та України: Лейпциг - Київ та Целлє - Суми. Представниками партнерських міст і центрів освіти дорослих спільно розроблено план заходів та їх фінансування в межах проєкту.

У 2022-2023 роках було заплановано перерахувати інституціям освіти дорослих кошти у розмірі 57 000 євро на кожне партнерство міст (45 600 євро - у 2022 році, 11 400 євро - у 2023 році) для реалізації проєктної діяльності в рамках узгодженої тематики.

Вдячні DVV International в Україні за підтримку даного проекту, Центр освіти впродовж життя та нашій команді ентузіастів: Yuriy Petrushenko, Оксана Кубрак, Katerina Onopriienko, Hanna Shvindina Liliane Steinke та багатьох інших.

СМР

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На війні загинув воїн з Краснопільщини
Сегодня 15:05
У Конотопі працюють чергові групи в дитсадках
Сегодня 14:13
В Целлє відбувся фестиваль «Спільний центр миру «Целлє-Суми»
Сегодня 14:05
У Путивльській громаді - 100-річна ювілярка
Сегодня 13:32
Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян
Сегодня 13:07
У Сумах відбудеться фестиваль «Поезія Кольорів та Відтінки Музики – Бурлюк-140»
Сегодня 13:00
За минулу добу на Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях
Сегодня 12:22
На Конотопщині п’яний водій влаштував ДТП: пасажирка — в лікарні
Сегодня 12:18
За минулу добу піротехніки Сумщини на території області виявили сім вибухонебезпечних предметів
Сегодня 11:54
Подробиці вранішніх обстрілів на Сумщині
Сегодня 11:39
Губернатор курщини заявив про обстріли зі сторони Сумщини
Сегодня 11:13
У Конотопі рятувальники приборкували загоряння легковика (відео)
Сегодня 11:12
view counter

Статьи

«Вы очень-очень сильно заблудились» Что в Украине на самом деле думают о России?
Сегодня 13:47
Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині
Сегодня 12:52
Випікав хліб та розвозив конотопчанам: історія 18-річного кондитера Євгенія Ковальова
Сегодня 12:11
З серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом. Відповіді на найпоширеніші питання
Вчера 18:01
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
18.07.2022 20:46
Виды гранита для памятников
18.07.2022 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
18.07.2022 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
18.07.2022 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
16.07.2022 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
16.07.2022 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.