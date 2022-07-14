В Целлє відбувся фестиваль «Спільний центр миру «Целлє-Суми» В місті Целлє (Німеччина) відбувся фестиваль: «Спільний центр миру «Целле-Суми» та «Освітній фестиваль – мистецтво вчитися та жити разом», повідомили в управлінні стратегічного розвитку міста.

У рамках фестивалю відбулась зустріч з представниками адміністрацій міст-побратимів. На зустрічі обговорили ще тіснішу співпрацю між двома муніципалітетами та організацію чергового конвою гуманітарної допомоги до міста Суми.

Протягом двох інтенсивних днів проговорено багато ідей та моделей подальшої допомоги, напрями кооперації у сфері освіти тощо. Відбулися лекції, форкшопи, дискусії, які організували наші німецькі партнери.

Нагадуємо, що проєкт реалізовується у співпраці з Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації освіти дорослих (DVV), Німецької асоціації освіти дорослих (DVV International), за фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Мета проекту, спрямована на активізацію та розширення партнерств міст-побратимів за допомогою активної участі центрів освіти дорослих, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства.

Довідка: Минулого року до проєкту обрали дві пари міст-побратимів з Німеччини та України: Лейпциг - Київ та Целлє - Суми. Представниками партнерських міст і центрів освіти дорослих спільно розроблено план заходів та їх фінансування в межах проєкту.

У 2022-2023 роках було заплановано перерахувати інституціям освіти дорослих кошти у розмірі 57 000 євро на кожне партнерство міст (45 600 євро - у 2022 році, 11 400 євро - у 2023 році) для реалізації проєктної діяльності в рамках узгодженої тематики.

Вдячні DVV International в Україні за підтримку даного проекту, Центр освіти впродовж життя та нашій команді ентузіастів: Yuriy Petrushenko, Оксана Кубрак, Katerina Onopriienko, Hanna Shvindina Liliane Steinke та багатьох інших.

СМР