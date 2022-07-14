У Путивльській громаді - 100-річна ювілярка Сьогодні у Путивльскій громаді — ювілярка Катерина Миколаївна Толстая.

Від міського голови Костянтина Гаврильчук іменинниці вручили пам'ятний адрес та подарунки. Вітання і подарунки надійшли також і від керівника ова дмитра Живицького.

Катерина Миколаївна вразила теплотою душі, глибоким розумом і доброю памяттю. Зараз вона путивлянка, а до цього більша частина її життя пройшла у селі Плахівка колишньої Бобинської сільради, де вона працювала в колгоспі.

Катерина Миколаївна рано залишилась без чоловіка, і тепер її справжня опора - двоє дітей, троє онуків та правнуки.

У розмові ми дізналися про її непросте життя, вона любить пісні, вірші, багато читає їх напам'ять. А на клумбі за вікном буяють квіти, які й досі Катерина Миколаївна любить доглядати.

Миру Вам, добра, шановна ювілярко!

Нехай збережеться Ваша життєва енергія ще на багато років!

Путивльська громада