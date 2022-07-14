У Сумах збирають книжки для дітей, які виїхали в Польщу

У зв’язку з військовими діями в Україні, багато людей були змушені залишити свої домівки. Близько 2,6 млн. осіб перетнули кордон з Польщею. Це переважно жінки і діти. Для таких осіб в Польщі створені всі можливості швидкої адаптації: курси польської мови, можливість навчатися в польських школах, соціальне забезпечення тощо.
Навіть була випущена невеличка збірка українських казок для малечі. І не має можливості взяти в руки книгу і прочитати її. Все частіше в мережах зустрічаються запити на обмін книжками серед батьків дітей, які приїхали.
У рамках проєкту “Книжковий ланцюг" оголошується збір дитячої літератури і літератури зі шкільної програми молодших і старших класів.
Збір дитячих книжок запускається з 20 по 26 липня в таких партнерських пунктах міста Суми як:
- Кав'ярня CoffeeMan за адресою вул. Герасима Кондратьева, 16.
- Супермаркет «Наш маркет» за адресою пр. Курський, 81
- Кав’ярня Espresso room за адресою вул. Соборна, 32
- Кав’ярня Швидко кава за адресою вул. Кооперативна, 1 (парковка ТРЦ «Київ»).
Література приймається виключно українською мовою і в хорошому стані. Вітаються книжечки для наймолодших, а також література зі шкільної програми.
Всі зібрані книги будуть передані до міста Варшава.
Всі питання щодо співпраці чекаємо за тел: 0959054054 (Тетяна).