Працює гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду Нині ветеранам, їхнім родинам й усім, хто страждає від російської агресії, як ніколи важливо своєчасно отримувати підтримку. Лінія працює для людей, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.

Номер +38 (067) 400 46 60. Лінія працює щодня − з 10:00 до 20:00. Також можна телефонувати зі смартфона, зайшовши на сайт https://veteranfund.com.ua/.

Ветерани та їхні родини можуть зателефонувати в момент, коли їм нестерпно тяжко, коли треба, щоб хтось вислухав, щоб хтось був поруч, допоміг і підтримав на відстані дзвінка.

Фахівці УВФ по той бік слухавки почують і допоможуть у найкритичніших життєвих ситуаціях кожному.

Також ви можете звертатися на нашу фейсбук-сторінку: https://www.facebook.com/veteranfundua, та офіційну пошту: veteranfundua@gmail.com

За інформацією Українського ветеранського фонду при Міністерстві у справах ветеранів