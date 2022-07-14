Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:4582

Працює гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду

Нині ветеранам, їхнім родинам й усім, хто страждає від російської агресії, як ніколи важливо своєчасно отримувати підтримку. Лінія працює для людей, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.

Номер +38 (067) 400 46 60. Лінія працює щодня − з 10:00 до 20:00. Також можна телефонувати зі смартфона, зайшовши на сайт https://veteranfund.com.ua/.

Ветерани та їхні родини можуть зателефонувати в момент, коли їм нестерпно тяжко, коли треба, щоб хтось вислухав, щоб хтось був поруч, допоміг і підтримав на відстані дзвінка.

Фахівці УВФ по той бік слухавки почують і допоможуть у найкритичніших життєвих ситуаціях кожному.

Також ви можете звертатися на нашу фейсбук-сторінку: https://www.facebook.com/veteranfundua, та офіційну пошту: veteranfundua@gmail.com

За інформацією Українського ветеранського фонду при Міністерстві у справах ветеранів

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині вкрали 100 тис. грн на підключенні кисню в лікарнях під час пандемії COVID-19
Сегодня 16:17
На Сумщині рашисти денацифікували туалет
Сегодня 15:39
У Сумах збирають книжки для дітей, які виїхали в Польщу
Сегодня 15:09
На війні загинув воїн з Краснопільщини
Сегодня 15:05
Працює гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду
Сегодня 14:45
У Конотопі працюють чергові групи в дитсадках
Сегодня 14:13
В Целлє відбувся фестиваль «Спільний центр миру «Целлє-Суми»
Сегодня 14:05
У Путивльській громаді - 100-річна ювілярка
Сегодня 13:32
Rolls-Royce відбудує амбулаторію на Сумщині, яку в березні зруйнував снаряд росіян
Сегодня 13:07
У Сумах відбудеться фестиваль «Поезія Кольорів та Відтінки Музики – Бурлюк-140»
Сегодня 13:00
За минулу добу на Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях
Сегодня 12:22
На Конотопщині п’яний водій влаштував ДТП: пасажирка — в лікарні
Сегодня 12:18
view counter

Статьи

«Вы очень-очень сильно заблудились» Что в Украине на самом деле думают о России?
Сегодня 13:47
Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині
Сегодня 12:52
Випікав хліб та розвозив конотопчанам: історія 18-річного кондитера Євгенія Ковальова
Сегодня 12:11
З серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом. Відповіді на найпоширеніші питання
Вчера 18:01
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
18.07.2022 20:46
Виды гранита для памятников
18.07.2022 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
18.07.2022 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
18.07.2022 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
16.07.2022 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
16.07.2022 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.