Військовий, який боронив Глухів, отримав Зірку Героя України

Нагороджений був і командир мотопіхотної роти, старший лейтенант Артур Кравченко, який під час наступу ворожих військ поблизу міста Глухова Сумської області вступив у бій із переважними силами противника. Було завдано значної шкоди ворогу, виведено з ладу 3 БТРи, 6 одиниць ворожої автомобільної техніки. Він зумів вивести особовий склад, не допустивши безповоротних втрат. Брав активну участь у бойових діях у населених пунктах Чернігівської області. Неодноразово зупиняв просування противника закріпленою територією. Під час обстрілу з боку російських військ у березні 2022 року в районі населеного пункту Буди на Чернігівщині попри перевагу противника завдав суттєвих втрат ворогу й зупинив його просування. Був поранений у бою, проте виконав бойове завдання, йдеться на сайті президента України.
5 березня 2012 року роменчанин отримав звання «Героя України»....