Військовий, який боронив Глухів, отримав Зірку Героя України Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Нагороджений був і командир мотопіхотної роти, старший лейтенант Артур Кравченко, який під час наступу ворожих військ поблизу міста Глухова Сумської області вступив у бій із переважними силами противника. Було завдано значної шкоди ворогу, виведено з ладу 3 БТРи, 6 одиниць ворожої автомобільної техніки. Він зумів вивести особовий склад, не допустивши безповоротних втрат. Брав активну участь у бойових діях у населених пунктах Чернігівської області. Неодноразово зупиняв просування противника закріпленою територією. Під час обстрілу з боку російських військ у березні 2022 року в районі населеного пункту Буди на Чернігівщині попри перевагу противника завдав суттєвих втрат ворогу й зупинив його просування. Був поранений у бою, проте виконав бойове завдання, йдеться на сайті президента України.