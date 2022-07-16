У Сумах у п’ятницю навчатимуть робити окопні свічки на передову Майстер-клас відбудеться 22 липня, з 14:00 до 16:00.

Свічки на передову виготовлятимуть у Центрі УБД. Участь можуть взяти дорослі разом з дітками.

Під час публічного майстер-класу кожен охочий зможе власноруч виготовити окопну свічку або і кілька. Головна ідея – зробити за майстер-клас максимальну кількість і відправити свічки на передову.

Окопні свічки виготовляють із бляшанок з-під консервів, картону та парафіну/воску.

Одна бляшанка зі скрученим картоном, залита воском, горить від 1,5 до 4 годин. Така окопна свічка не боїться вологи та вітру, нею легко можна освітити окоп чи підвал, може використовуватись як для підігріву /приготування їжі, так і для розведення вогнища з сирих дров.

Якщо ви візьмете з собою бляшанку з під консервів або залишки свічок, це створить нам можливість для створення більшої кількості окопних свічок.

Кожна окопна свічка – це підігрітий обід або вечеря, гаряча кава для військового.

Форма реєстрації тут.

З додатковими питаннями: 0993047108, Марина