На Конотопщині п’яний водій влаштував ДТП: пасажирка — в лікарні Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько 18 години, неподалік від села Кошари, що на Конотопщині.

Працівники поліції встановили, що 58-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі ВАЗ-2106, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. Внаслідок чого автомобіль перекинувся. Попередньо, керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У результаті перекидання автомобіля 48-річна пасажирка отримав численні тілесні ушкодження та була госпіталізована до Конотопської центральної лікарні.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Слідство триває.

Поліція Сумщини