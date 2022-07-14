У Сумах на аукціон виставили нежитлові приміщення

Про це повідомили у Департаменті забезпечення ресурсних платежів.
Нових власників шукатимуть для:
- нежитлового приміщення (підвал) на пр-ті Курський, 129 (площею 68,5 кв. м)
- нежитлового приміщення (гараж) по пров. Громадянський, 5/1 (площею 18,8 кв. м)
Стартова ціна об'єкта приватизації для аукціону з умовами становить:
- 193 661 грн (пр-т Курський, 129)
- 53 647 грн (пров. Громадянський, 5/1)
Проведення торгів у форматі аукціону з умовами планується 18 серпня. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Для участі у аукціоні потрібно сплатити гарантійні внески: 19 366.1 грн. та 53 64,7 грн. відповідно.
Крок аукціону з умовами – 1% стартової ціни об’єкта приватизації.
Детальніше про умови проведення торгів:
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-07-17-000001-3 (проспект Курський, 129)
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-07-17-000002-3 (провулок Громадянський, 5/1)
СМР