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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:44105

У Сумах на аукціон виставили нежитлові приміщення

У серпні у Сумах на електронному аукціоні планують приватизувати два нежитлові приміщення.

Про це повідомили у Департаменті забезпечення ресурсних платежів.

Нових власників шукатимуть для:

- нежитлового приміщення (підвал) на пр-ті Курський, 129 (площею 68,5 кв. м)

- нежитлового приміщення (гараж) по пров. Громадянський, 5/1 (площею 18,8 кв. м)

Стартова ціна об'єкта приватизації для аукціону з умовами становить:

- 193 661 грн (пр-т Курський, 129)

- 53 647 грн (пров. Громадянський, 5/1)

Проведення торгів у форматі аукціону з умовами планується 18 серпня. Час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Для участі у аукціоні потрібно сплатити гарантійні внески: 19 366.1 грн. та 53 64,7 грн. відповідно.

Крок аукціону з умовами – 1% стартової ціни об’єкта приватизації.

Детальніше про умови проведення торгів:

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-07-17-000001-3 (проспект Курський, 129)

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2022-07-17-000002-3 (провулок Громадянський, 5/1)

СМР

Экономика
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