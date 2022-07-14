У Сумах відбудеться фестиваль «Поезія Кольорів та Відтінки Музики – Бурлюк-140» Художники вже почали свою роботу - обрали один з віршів Давида Бурлюка і намагаються передати свої відчуття та бачення на полотні.

Про це повідомив галерист Антон Дубодєлов.

“Ми вітаємо наших маленьких художників з Літньої дитячої студії bureauArt, що долучились до конкурсу. 23 липня, у суботу, результати творчості художників будуть складені в окремий мурал у Артдворику на Воскресенській.

У цей же день, 23 липня, у суботу долучитись до конкурсу запрошуємо майстрів фотографії – ви маєте можливість отримати вірш Бурлюка, вскривши конверт та за 3 години передати свої емоції через об’єктив фотоапарата чи телефону. А ввечері показати свою творчість на великому екрані та прочитати отриманий вірш.

Особливі умови конкурсу для поетів. Ми починаємо публікувати вірші Давида Бурлюка на сторінці. Обрати, той що надихає та написати свій вірш у футуристичному стилі, у манері Бурлюка або власному стилі. 23 липня, у суботу, у вас буде можливість презентувати свій літературний витвір присутнім на святі у Артдворику на Воскресенській.

Тож долучайтесь: “Бурлюк-140” - 23.07.2022, субота, Артдворик на Воскресенській, 6. Початок о 12:00.

Посилання на сторінці конкурсу.