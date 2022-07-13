За минулу добу на Сумщині вогнеборці двічі ліквідовували загоряння на відкритих територіях 19 липня о 17:51, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння по вул. Ковпака в обласному центрі.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено сміття на площі до 10 кв. м.

О 18:00 загоряння локалізували, а о 18:03 – повністю ліквідували.

Цього ж дня о 19:27 схожий випадок стався по вул. Соборна в смт Хотінь, Сумського району, де на площі до 80 кв. м горіло сміття та залишки сухої рослинності. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на розташовану поруч господарчу споруду.

О 20:38 загоряння локалізували, а о 21:00 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння загорянь було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області