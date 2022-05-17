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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 11:13325

Губернатор курщини заявив про обстріли зі сторони Сумщини

Про обстріли території росії зі сторони українського прикордоння заявив губернатор курської області роман старовойт у своєму Телеграм каналі.

Після 9 ранку очільник російської курщини написав:

"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже".

За півтори години у новому повідомленні йшлося:

"Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района.

Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населённых пункта. Ремонтные бригады выехали на место, электроснабжение постараемся восстановить в самые короткие сроки".

В обстрілах російських територій вже не вперше звинувачують українських військових. Хоча вже не одноразово після таких обстрілів знаходилися свідчення людської халатності, пошкодження власного майна заради компенсації шкоди від обстрілів. Також на місцях вибухів знаходили уламки від зброї, що є на озброєнні тільки у рашистів.

Общество Обстріли
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