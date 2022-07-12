У Конотопі рятувальники приборкували загоряння легковика (відео) 19 липня о 19:15 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу автомобіля ВАЗ-2101 на площі Миру в м. Конотоп.

Вже за 5 хв на місце виклику прибув черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь охопив салон легковика, що знаходився поруч з багатоквартирним житловим будинком. О 19:24 рятувальники локалізували полум'я, запобігши вибуху газового балону та бензобаку паливної системи авто. О 19:29 пожежу ліквідували.

За попередніми даними, господар проводив в транспортному засобі ремонтні роботи. Стався спалах, внаслідок чого чоловік отримав опіки та загорівся легковик. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

За попередніми висновками, припустима причина пожежі — розгерметизація паливної (газової системи) авто.