Зранку рашисти обстріляли територію Шосткинщини

Сумщина
Ситуація станом на 9:30 20 липня 2022.
Ніч в нашій області була тихою.
Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях.
Подробиці − згодом.
День Конституції України у Сумах цьогоріч не схожий на минулорічні. Війна внесла корективи до урочистих днів українців. Зазвичай вихідний день, у цьому році – робочий.
"Мало суметь уйти — сумей, уйдя, не вернуться" (Публий Овидий Назон, римский поэт, 43 - 17 до н.э.)
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.
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