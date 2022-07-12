Сумчани відзначилися на змаганнях зі спортивного орієнтування в Болгарії Сумчани здобули вісім медалей на змаганнях зі спортивного орієнтування. 58-й розіграш "Кубка Странжа" відбувся у Болгарії.

Участь у змаганнях взяли сумчани з "Sumy Radioorieentering Team". Серед понад 500 спортсменів з Болгарії, Норвегії, Туреччини, Румунії, Молдови та України сумчани вибороли чотири золотих, три срібних та бронзову медалі, пише Суспільне.

Кирило Лагутін став двічі чемпіоном, Єгор Редька виборов золото і срібло, Анна Пересадко здобула золоту медаль, Анастасія Ковтун – срібну та бронзову, Олена Редька – срібну.

Про плани сумських радіоорієнтувальників розповів їхній тренер Максим Редька.

"У нас залишилося два важливих старти. 22-24-го липня у Словаччині відбудеться чемпіонат Європи з радіоорієнтування (юнаки, юніори, дорослі). І ще один найважливіший старт, до якого ми готуємося, – це чемпіонат світу (юніори, дорослі) у Боровці, Болгарія. 24 серпня-3 вересня. Готуємося перемагати. Слава Україні!", — сказав він.