Сьогодні рашисти обстрілювали 5 громад Сумщини: поранено двоє цивільних Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 21:30 19 липня 2022.

За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів.

Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської та Миколаївсьскої територіальних громад.

▪️Білопільська громада: об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.

▪️Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.

▪️Есманьська громада: після 17.00 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19.00.

На щастя, без втрат та руйнувань.

▪️Миколаївська сільська громада: о 12.15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.