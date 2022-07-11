Сьогодні рашисти обстрілювали 5 громад Сумщини: поранено двоє цивільних

Сумщина
Ситуація станом на 21:30 19 липня 2022.
За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів.
Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської та Миколаївсьскої територіальних громад.
▪️Білопільська громада: об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.
▪️Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.
▪️Есманьська громада: після 17.00 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19.00.
На щастя, без втрат та руйнувань.
▪️Миколаївська сільська громада: о 12.15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.