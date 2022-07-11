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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:32384

Кролевчанку судитимуть за колабораційну діяльність

Бо публічно стверджувала, що з приходом «руського мира» стало краще.

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури 19 липня 2022 року затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Кролевець, яка заперечувала здійснення російською федерацією збройної агресії проти України (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в одній із соціальних мереж на сторінці патріотичного об’єднання жінка залишила коментар, зазначивши, що «с приходом руського мира ми почали жити краще тому я за руський мир». Більш того, вона заперечувала факт вторгнення та агресії зі сторони Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено відділенням поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури

Право
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