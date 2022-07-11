Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:0211

У Сумах відкрився хаб креативних заходів

18 липня в Обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю розпочав роботу хаб креативних заходів, подієвої взаємодії та відкритого діалогу.

Його створено з метою консолідації зусиль педагогічних працівників, громадських організацій, спрямованих на захист конституційних прав, свобод, законних інтересів, соціальних запитів сімей, дітей щодо створення безпечного освітньо-розвивального, духовно налаштованого середовища, забезпечення їх психолого-педагогічного супроводу.

До участі в роботі хабу долучилося 80 дітей військовослужбовців, працівників критичної інфраструктури, діти-сироти, внутрішньо переміщені особи та особи, які потрапили в складні життєві обставини.

Діти взяли участь у конкурсно-розважальних програмах «Друг – це скарб», «Калейдоскоп розваг», майстер-класах з виготовлення листівок для військовослужбовців ЗСУ, творчій майстерні «Голуб миру», флешмобі «Сила. Віра. Перемога», інтерактивній екскурсії «Ми – друзі природи».

У плані роботи хабу – заходи сімейного відпочинку: екскурсії-релакси, родинні пікніки.

ОЦПО та РТМ

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумські пляжники посіли 9-те місце на Європейських університетських іграх
Сегодня 08:25
У Сумах відкрився хаб креативних заходів
Сегодня 08:02
Сьогодні рашисти обстрілювали 5 громад Сумщини: поранено двоє цивільних
Вчера 22:17
У Сумах три вулиці залишилися без води
Вчера 21:45
Сумський ЦНАП відновив надання ще двох послуг
Вчера 17:55
Кролевчанку судитимуть за колабораційну діяльність
Вчера 17:32
У Сумах сталася ДТП за участю мотоцикліста
Вчера 17:16
У Сумах попрощалися із 19-річним "азовцем" Захаром Берестовським
Вчера 17:04
СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян на території зони відчуження
Вчера 17:00
Сумщина отримала гуманітарну допомогу від БФ «Милосердя та здоров’я»
Вчера 16:21
За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння житлових будинків (відео)
Вчера 15:40
На Сумщині оцифрують зруйновану інфраструктуру
Вчера 14:58
view counter

Статьи

З серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом. Відповіді на найпоширеніші питання
Вчера 18:01
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
18.07.2022 20:46
Виды гранита для памятников
18.07.2022 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
18.07.2022 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
18.07.2022 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
16.07.2022 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
16.07.2022 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.