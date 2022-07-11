У Сумах відкрився хаб креативних заходів 18 липня в Обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю розпочав роботу хаб креативних заходів, подієвої взаємодії та відкритого діалогу.

Його створено з метою консолідації зусиль педагогічних працівників, громадських організацій, спрямованих на захист конституційних прав, свобод, законних інтересів, соціальних запитів сімей, дітей щодо створення безпечного освітньо-розвивального, духовно налаштованого середовища, забезпечення їх психолого-педагогічного супроводу.

До участі в роботі хабу долучилося 80 дітей військовослужбовців, працівників критичної інфраструктури, діти-сироти, внутрішньо переміщені особи та особи, які потрапили в складні життєві обставини.

Діти взяли участь у конкурсно-розважальних програмах «Друг – це скарб», «Калейдоскоп розваг», майстер-класах з виготовлення листівок для військовослужбовців ЗСУ, творчій майстерні «Голуб миру», флешмобі «Сила. Віра. Перемога», інтерактивній екскурсії «Ми – друзі природи».

У плані роботи хабу – заходи сімейного відпочинку: екскурсії-релакси, родинні пікніки.

ОЦПО та РТМ