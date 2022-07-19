За минулу добу вогнеборці Сумщини двічі ліквідовували загоряння житлових будинків (відео) 19 липня о 01:32, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. 8 березня в м. Охтирка.

Про пожежу повідомила сусідка, яка побачили дим з вікон будинку. на місце події було направлено черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено риштування покрівлі на площі до 20 кв. м, два вікна, перекриття на площі до 2 кв. м, матраци та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку.

О 01:59 загоряння локалізували, а о 02:40 – витративши на гасіння майже 6 тонн води, повністю ліквідували.

Днем раніше схожий випадок мав місце на Ямпільщині, де 18 липня о 19:05, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння будинку в с. Попівка.

0 19:37 загоряння локалізували, а о 20:12 – повністю ліквідували, врятувавши від знищення 2 житлових будинки та господарчу споруду.

Всього до ліквідації загорянь було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області