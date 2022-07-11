На Сумщині оцифрують зруйновану інфраструктуру

Днями команда RebuildUA зустрілася із директором Агенції регіонального розвитку Сумської області Григорієм Стариковим для узгодження спільних дій перед запуском пілоту. Надовго справу не відкладали: після зустрічі одразу ж облітали населені пункти Боромлянської громади.
Як розповів голова громади Василь Романіка, на Боромлю росіяни скинули чотири авіаційних бомби, які і спричинили найбільші руйнування села. Суттєвих пошкоджень зазнала центральна частина села поряд із сільською радою: вибуховою хвилею тут зачепило приватні будинки та ряд комерційних об"єктів.
Окрім Боромлянської громади, запланували провести обльоти населених пунктів Тростянецької та Охтирської, у яких зафіксована велика кількість руйнувань. Інформація, зібрана в рамках співпраці проєкту RebuildUA, Агенції регіонального розвитку Сумської області та Сумської ОВА, буде використана не тільки для оцінки збитків і залучення фінансування на відновлення, а й для розробки комплексного плану просторового розвитку, аналізу земельних ресурсів та місцевої інфраструктури.