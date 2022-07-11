На Сумщині оцифрують зруйновану інфраструктуру Проєкт RebuildUA вийшов за межі Київської області та запустив оцифрування зруйнованої інфраструктури на Сумщині.

Днями команда RebuildUA зустрілася із директором Агенції регіонального розвитку Сумської області Григорієм Стариковим для узгодження спільних дій перед запуском пілоту. Надовго справу не відкладали: після зустрічі одразу ж облітали населені пункти Боромлянської громади.

Як розповів голова громади Василь Романіка, на Боромлю росіяни скинули чотири авіаційних бомби, які і спричинили найбільші руйнування села. Суттєвих пошкоджень зазнала центральна частина села поряд із сільською радою: вибуховою хвилею тут зачепило приватні будинки та ряд комерційних об"єктів.

Окрім Боромлянської громади, запланували провести обльоти населених пунктів Тростянецької та Охтирської, у яких зафіксована велика кількість руйнувань. Інформація, зібрана в рамках співпраці проєкту RebuildUA, Агенції регіонального розвитку Сумської області та Сумської ОВА, буде використана не тільки для оцінки збитків і залучення фінансування на відновлення, а й для розробки комплексного плану просторового розвитку, аналізу земельних ресурсів та місцевої інфраструктури.