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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:20232

На Сумщині поліцейські затримали закладчика, який отримав посилку з великою партією наркотиків

У ході оперативно-профілактичного відпрацювання працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ викрили 24-річного чоловіка, який отримав посилку з психотропною речовиною, так званою «PVP-солі».

Наркотики у відправленні були замасковані. У посилці знаходились горщики для квітів та грунт, пакування якого було пошкоджено. Та вже у самому добриві поліцейські виявили поліетиленовий зіп-пакет з забороненою речовиною, вагою один кілограм.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цінами "чорного ринку" вартість вилученого складає близько 1,5 мільйона гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Слідство триває.

Поліція Сумщини

Право
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