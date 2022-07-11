Шістнадцять пошкоджених будинків та одна особа травмована: на Сумщині поліцейські продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів Поліція Сумської області продовжує працювати у посиленому режимі та документувати наслідки збройних злочинів російських загарбників.

Учора до поліції надійшло близько десятка повідомлень про здійснення обстрілів мирного населення у місті Білопілля. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції спільно з вибухотехніками.

Попередньо встановлено, що ворог обстріляв місто з градів.

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого пошкоджено 16 приватних будинків, два транспортні засоби та автомобільний причіп. Одна особа отримала поранення.

За фактами збройних злочинів співробітники поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини