Рада підтримала розширення переліку громадян, які не підлягають призову

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 7481 про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. «За» проголосували 298 нардепів, пише Главком.
«Проєктом закону передбачається внесення змін до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які звільняються від призову на військову службу під час мобілізації», – йдеться в пояснювальній записці.
Згідно з документом, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.