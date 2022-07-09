Рада підтримала розширення переліку громадян, які не підлягають призову Українців, які втратили близьких родичів через війну, тимчасово звільнять від мобілізації.

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 7481 про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. «За» проголосували 298 нардепів, пише Главком.

«Проєктом закону передбачається внесення змін до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які звільняються від призову на військову службу під час мобілізації», – йдеться в пояснювальній записці.