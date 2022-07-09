Верховна Рада підтримала заборону на стягнення боргів за комуналку У понеділок, 18 липня, Рада підтримала за основу законопроєкт про заборону примусового стягнення боргів за комуналку.

За відповідний законопроєкт №7531 проголосували 287 народних обранців.

Відомо, що законопроєкт пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень щодо стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб, пише Главком.

Законом вносяться зміни до пункту 102 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження».

«Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги», – зазначається в пояснювальній записці.

На період дії воєнного стану зупиняється «вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України, рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги», – йдеться у документі.

Зазначається, що закон «сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану».