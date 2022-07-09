Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:1712

Глухівські поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП із потерпілим

Подія сталася вчора ввечері на автодорозі «Кіпті – Глухів - Бачівськ» неподалік Глухова.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у поліцію надійшло близько 21 години вечора від випадкового свідка. На вказане місце негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час руху 34-річний водій мотоциклу не впоралася з керуванням і з’їхав на узбіччя дороги, де впав. У результаті ДТП він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні без свідомості.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» ККУ, в рамках якого правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Глухівські поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП із потерпілим
Сегодня 16:17
Роменські поліцейські оперативно затримали грабіжника
Сегодня 15:43
За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 3 вибухонебезпечних предмета
Сегодня 15:41
У Липовій Долині батьки школярів після огляду укриття висловилися за дистанційне навчання
Сегодня 14:59
Охтирські поліцейські оперативно розшукали зниклого малюка
Сегодня 14:48
У Сумах планують провести «Чемпіонат світу по-сумськи-2022»
Сегодня 14:26
На Сумщині вогнеборці врятували 2 житлових будинки (відео)
Сегодня 14:01
Поліцейські Глухова розшукують Артема Артем’єва
Сегодня 13:48
У Токарях провели ветеранський турнір «Слава ЗСУ»
Сегодня 13:21
Сертифікати «АТБ» — простий спосіб допомогти близьким на відстані
Сегодня 13:00
Вибухотехніки поліції Сумщини здійснюють розмінування Київської області
Сегодня 12:51
Норвезька рада у справах біженців готова допомагати внутрішньо переміщеним особам та жителям Сумщини
Сегодня 12:29
view counter

Статьи

Виды гранита для памятников
Сегодня 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
Сегодня 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
Сегодня 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
16.07.2022 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
16.07.2022 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.