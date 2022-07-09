Глухівські поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП із потерпілим Подія сталася вчора ввечері на автодорозі «Кіпті – Глухів - Бачівськ» неподалік Глухова.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у поліцію надійшло близько 21 години вечора від випадкового свідка. На вказане місце негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час руху 34-річний водій мотоциклу не впоралася з керуванням і з’їхав на узбіччя дороги, де впав. У результаті ДТП він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні без свідомості.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» ККУ, в рамках якого правоохоронці з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Сумської області