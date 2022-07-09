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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:4387

Роменські поліцейські оперативно затримали грабіжника

Правоохоронці за півгодини знайшли та затримали чоловіка, що пограбував один із магазинів міста Ромни.

До Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до магазину, швидко схопив товар та, щось говорячи про військовий час, хутко покинув приміщення торгівельного закладу. Продавчиня дуже злякалася та викликала поліцію.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили всі обставини злочину та отримали чіткий опис зловмисника. Так, у результаті пошукових заходів, невідомого швидко знайшли, затримали, а викрадений товар вилучили. Як з’ясували правоохоронці, грабіжником виявився 46-річний місцевий мешканець, який нещодавно потрапляв до поля зору працівників поліції, а саме скоїв хуліганські дії та пошкодив автомобіль на одній із вулиць міста. Тоді за даним фактом відносно чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 “Хуліганство” Кримінального кодексу України.

Поліцейські зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом пограбування відносно підозрюваного у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 186 “Грабіж” Кримінального кодексу України.

Наразі під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури підозрюваному вже повідомлено про підозру як за скоєне ним пограбування магазину, так і за хуліганські дії. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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