За неоформленого працівника роботодавець з Сумщини сплатить більше 110 тис. грн штрафу Фізичною особою-підприємцем, який займається роздрібною торгівлею у місті Лебедин Сумської області, залучено до виконання роботи працівника без належного оформлення трудових відносин.

За допущене порушення підприємцю винесено постанову про накладення штрафу в розмірі 111 690,00 грн. Правомірність дій фахівців Управління підтверджена рішенням Сумського окружного адміністративного суду та Верховного Суду України.

У ході інспекційного відвідування встановлено, що жінка працювала продавцем за усною домовленістю з роботодавцем у магазині та одночасно з виконанням посадових обов’язків перебувала на обліку у центрі зайнятості як безробітна.

За результатами перевірки складений акт, внесений припис, де зазначено порушення частини 1,3 статті 24 Кодексу законів про працю України. Крім того винесено постанову про накладення штрафу за використання праці неоформлених працівників.

Роботодавець вважаючи протиправним рішення посадових осіб, звернувся до суду.

Суд першої інстанції підтримав позицію Держпраці. Не погоджуючись з рішенням суду підприємець звернувся до Другого адміністративного апеляційного суду, який підтримав його позицію. Колегія суддів Верховного Суду України за результатами аналізу всіх доказів скасувала рішення другої інстанції та визнала законною постанову Управління.

Підприємство відмовилось сплатити штраф добровільно, у зв’язку з чим Управлінням Держпраці у Сумській області направлено постанову про примусове стягнення коштів до виконавчої служби.

Управління Держпраці у Сумській області