Охтирські поліцейські оперативно розшукали зниклого малюка Менше години знадобилося правоохоронцям, щоб встановити місцезнаходження дитини та повернути батькам.

До чергової частини Охтирського районного відділу поліції звернулася схвильована 32-річна місцева мешканка та повідомила, що загубила свого 3 – річного сина з яким вона прийшла на місцевий ринок.

На пошуки дитини негайно було направлено слідчо-оперативну групу, орієнтовано особовий склад територіального підрозділу та всі наряди, що знаходилися поблизу місця зникнення дитини.

Як результат такої злагодженої роботи - протягом 15 хвилин поліцейські знайшли хлопчика та передали матері.

Протиправних дій відносно нього вчинено не було.

Відділ комунікації поліції Сумської області