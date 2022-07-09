Відзавтра запускають додаткові електрички «Конотоп – Хутір Михайлівський» Про зміни в графіку руху приміських електропоїздів «Конотоп – Хутір Михайлівський» повідомляє АТ «Укрзалізниця».

Відзавтра, 19 липня, вводять додатковий рейс №6539. Зі ст. «Хутір Михайлівський» електропоїзд відправлятиметься о 4:32, прибуття до ст. «Конотоп» о 6:55.

Увечері буде додатковий рейс №6548. З Конотопа електричка вирушатиме о 19:00, прибуття в Хутір Михайлівський – о 21:22.

Зміни в розкладі руху і потягу 6545 за цим рейсом. Якщо раніше відправлення з Хутора Михайлівського до Конотопа було о 15:03, то тепер – о 14:59.

Отож, відзавтра з Конотопа до Хутора Михайлівського буде три рейси – о 7:45, 15:10 та 19:00. І ще три – у зворотному напрямку – о 4:32, 7:05 та 14:59.