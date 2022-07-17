На Сумщині вогнеборці врятували 2 житлових будинки (відео) 17 липня пожежно-рятувальні підрозділи двічі приборкували пожежі в приватному житловому секторі.

Так, о 08:47 черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини був викликаний на провул. Лебединський в м. Охтирка, де вогонь охопив покрівлю господарчої споруди на значній площі. Також від температури горіння пошкоджень зазнало пластикове облицювання стін, розташованого поруч житлового будинку. О 09:06 вогнеборці локалізували загоряння та відвернули небезпеку перекидання полум'я на житловий будинок. А о 09:30 пожежу ліквідували.

Цього ж дня о 19:59 черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини був викликаний на вул. Козацьку в м. Тростянець, де загорілися покрівля та перекриття господарчої споруди по всій площі. Ускладнювало ситуацію те, що на горищі зберігалося близько 1 т сіна. О 20:12 вогнеборці локалізували загоряння та відвернули небезпеку перекидання загоряння на розташований поруч житловий будинок. А о 21:13 пожежу ліквідували.

Всього на гасіння цих двох пожеж залучалося 19 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління ДСНС України у Сумській області