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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:48101

Поліцейські Глухова розшукують Артема Артем’єва

Житель Глухова 13 липня пішов з дому і назад не повернувся. Місце його перебування залишається невідомим.

Поліцейські вживають заходів щодо розшуку 39-річного чоловіка й розраховують на допомогу небайдужих громадян.

На вигляд Артему 40 - 45 років, зростом близько 180 см, середньої статури. Має середньої довжини світле волосся, яке збирає у хвіст, та маються залисини. Також чоловік носить бороду та вуса. Очі в нього блакитні.

Був одягнений у чорний спортивний костюм. Взутий у чорні кросівки з білою підошвою. На голові мав панамку.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Артема Артем’єва, прохання повідомити до відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області: м. Глухів, вул. Спаська, 34, або зателефонувати за номерами 050-307-75-04 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

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