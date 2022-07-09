Сертифікати «АТБ» — простий спосіб допомогти близьким на відстані Найпотужніша за багатьма показниками вітчизняна торговельна мережа з першого дня війни твердо стоїть на варті продовольчої безпеки України.

Виконуючи свою основну місію — безперебійно забезпечувати у цей нелегкий час широкі верстви населення гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за чесними цінами, компанія системно підтримує ЗСУ, вимушених переселенців, постраждалих від бойових дій дітей тощо. Загалом сума виділених коштів уже перевищила 200 млн гривень. Водночас «АТБ» не полишає увагою й інші аспекти сьогодення, допомагаючи громадянам країни знаходити прості рішення складних питань побуту.

І от з липня стартував новий проєкт, який надасть можливість українцям допомагати своїм рідним і близьким на відстані – навіть у тисячі кілометрів. Йдеться про новий сервіс «АТБ» «Допомога на відстані. Подаруй сертифікат на оплату товарів в «АТБ» тим, хто цього потребує».

Суть його дуже проста, проте проєкт дієвий і вельми важливий. На офіційній сторінці інтернет-магазину «АТБ» zakaz.atbmarket.com можна придбати сертифікат (кожен номіналом 500 грн.) і за допомогою смартфона переслати рідним номер-код із нього, який є унікальним для кожного такого документа. Отримувач вибере продукти в «АТБ» (звичайному супермаркеті чи онлайн-магазині), на касі назве цей код і пред’явить документ, що посвідчує особу. Це просто, зручно та займе часу не більше за сплату пластиковою карткою через термінал.

Фактично сертифікатом можна оплатити купівлю будь-яких товарів у магазинах лідера українського ритейлу (окрім алкогольних і тютюнових виробів). Важливо знати, якщо сума покупки більша ніж номінал сертифіката, то завжди можна доплатити різницю готівковими коштами (доплата карткою не можлива). Якщо покупка менша за суму сертифіката – решта не повертається. Також треба пам'ятати, що оплатити покупку продуктів чи товарів першої необхідності, використавши сертифікат, можна тільки один раз.

Згідно з умовами сертифікат не є іменним, тож, купивши, його можна передати для використання іншим, придбати у подарунок чи передати на благочинну допомогу потребуючим. Термін дії сертифіката – один рік з моменту оплати (вказано на кожному сертифікаті), отже часу на використання буде достатньо.

Нині вартість одного сертифікату – 500 гривень. Пізніше компанія планує додати інші номінали. Жодних обмежень на придбання сертифіката «АТБ» немає. Оплатити його можна будь-якою банківською карткою (випущеною банками України або закордонними банками, корпоративною чи карткою фізичної особи тощо). Юридична особа може придбати сертифікати в інтернеті без укладання договору, видаткових накладних та іншої паперової тяганини.

Купівля сертифіката — три простих кроки:

1. Зазначаємо контактні дані.

2. Обираємо кількість.

3. Тиснемо на кнопку «Купити».

Після онлайн-оплати на зазначений e-mail приходить лист із кодами придбаних товарів. Ось так легко, просто, без пересилання коштів, онлайн-банкінгу тощо можна допомогти на відстані тим, хто цього нині дуже потребує.