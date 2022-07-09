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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:59222

У Липовій Долині батьки школярів після огляду укриття висловилися за дистанційне навчання

Батьки учнів Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів у супроводі директора школи Ірини ВОВК мали змогу оглянути протирадіаційне укриття, яке знаходиться у закладі освіти. Охочих було понад 50 батьків.

Ірина Іванівна розповіла про основні вимоги щодо обладнання даного укриття аби до нього можна було евакуювати дітей під час повітряної тривоги в період освітнього процесу. Першочергово необхідно виготовити проектно-технічну документацію, затвердити її та провести тендер на виконання ремонтних робіт. На це потрібні місяці й мільйони коштів з місцевого бюджету.

Також потрібно враховувати те, що дане укриття по проектному плану зазначене як протирадіаційне. Це означає, що при прямому попаданні ракети вся будівля просто впаде. До того ж при будівництві допущено безліч помилок, які впливають на міцність стелі в укритті і при вибуху великої потужності все може завалитися під вагою всієї будівлі.

Директор навчального закладу запропонувала батькам змоделювати ситуацію евакуації та щонайшвидше зайти до укриття. Швидко зробити це навіть дорослим людям не вдалося.

Потрапивши до укриття, оглянувши його та перебуваючи в ньому протягом 15 хвилин, присутні одноголосно погодилися, що знаходитися діти в таких умовах не можуть: велика вологість, їдучий запах цвілі, над головами прокладені електромережа та каналізаційні труби, низька стеля (близько 180 см), ґрунтова підлога.

Тож на даний час найкращий та найбезпечніший варіант для дітей - це дистанційне навчання. До того ж дирекцією та педагогами школи вживаються всі заходи для того, щоб навчання було якомога змістовнішим, цікавим та продуктивним. Також з 1 вересня буде запроваджено такий напрямок, як дистанційні групи подовженого дня.

Шановні батьки! Просимо вас з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Ніяке навчання в класі за партою не варте життя дитини. Наше головне завдання – уберегти наших дітей, наше майбутнє! Будьте відповідальними. Бережіть себе та своїх близьких!

 
Липоводолинська селищна рада
Общество
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