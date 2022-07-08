Сумські маршрутники розробили секретні графіки руху Головний спеціаліст відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Інна ЧИРКА під час апаратної наради при міському голові Олександрові ЛИСЕНКУ розповіла про роботу міської транспортної системи минулого тижня.

Посадовець повідомила, що, з огляду на зменшення після 19:00 пасажиропотоку, приватні перевізники розробили графіки роботи транспорту у вечірній час. Фахівці відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг контролюватимуть їх дотримання, а також загалом роботу автобусів у пізні години. Де дізнатися ці графіки, чиновниця не сказала...

У середу, 13 липня, працівники профільного відділу спільно з інспекторами патрульної поліції та представниками управління Укртрансбезпеки перевірили роботу маршруту № 19. Були зафіксовані транспортні засоби, які не мають права здійснювати перевезення. Складені адміністративні протоколи.

Щодо КП «Електроавтотранс», то воно минулого тижня тримало сталий випуск тролейбусів та автобусів. Разом з цим опрацьовувалося питання збільшення випуску «рогатих».

Також Інна Чирка повідомила, що фахівці комунального підприємства закінчили відновлення контактної мережі на вул. Харківська та спільно з підрядниками розпочали заміну кабелю живлення підстанції № 6. Міський голова Олександр Лисенко доручив профільному відділу тримати питання ремонту на контролі, адже від цього залежить відновлення руху тролейбусів до кінцевої зупинки по вул. Роменська та до Тепличного.

СМР