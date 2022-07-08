Сумські маршрутники розробили секретні графіки руху

Посадовець повідомила, що, з огляду на зменшення після 19:00 пасажиропотоку, приватні перевізники розробили графіки роботи транспорту у вечірній час. Фахівці відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг контролюватимуть їх дотримання, а також загалом роботу автобусів у пізні години. Де дізнатися ці графіки, чиновниця не сказала...
У середу, 13 липня, працівники профільного відділу спільно з інспекторами патрульної поліції та представниками управління Укртрансбезпеки перевірили роботу маршруту № 19. Були зафіксовані транспортні засоби, які не мають права здійснювати перевезення. Складені адміністративні протоколи.
Щодо КП «Електроавтотранс», то воно минулого тижня тримало сталий випуск тролейбусів та автобусів. Разом з цим опрацьовувалося питання збільшення випуску «рогатих».
Також Інна Чирка повідомила, що фахівці комунального підприємства закінчили відновлення контактної мережі на вул. Харківська та спільно з підрядниками розпочали заміну кабелю живлення підстанції № 6. Міський голова Олександр Лисенко доручив профільному відділу тримати питання ремонту на контролі, адже від цього залежить відновлення руху тролейбусів до кінцевої зупинки по вул. Роменська та до Тепличного.
СМР