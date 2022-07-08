У Сумах п’яний водій врізався у паркан Нещодавно патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Доватора.

На місці автопригоди інспектори з’ясували, що 54-річний водій транспортного засобу ВАЗ-2101, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан.

Чоловік був із явними ознаками алкогольного сп'яніння. А перевіривши його особу за наявними інформаційними базами охоронці порядку встановили, що громадянин уже позбавлений права керування за таке ж правопорушення.

Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці автопригоди та в закладі охорони здоров’я водій категорично відмовився. На нього патрульні склали адмінматеріали за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 2 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала в стані сп'яніння, повторно протягом року) КУпАП. Від керування його відсторонили.

Патрульна поліція Сумщини