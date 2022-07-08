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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Сумах в 11 дітей підозрюють COVID-19

Начальник управління охорони здоров'я Олена ЧУМАЧЕНКО під час апаратної наради доповіла про роботу галузі за минулий тиждень.

Посадовець повідомила про те, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності, пацієнтам надавалася вся необхідна амбулаторна та стаціонарна допомога.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 1229 пацієнтів, серед яких 109 дітей. Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус не погіршується. Протягом минулого тижня на цю недугу захворіло 22 дорослих (16 хворих отримують кисневу підтримку, три особи знаходяться на ліжках інтенсивної терапії). 11 малюків перебувають у стаціонарі з підозрою на вищезгадану недугу.

Продовжується проведення щеплень всіх бажаючих від коронавірусу.

Окрім того, минулого тижня продовжувалася робота по отриманню гуманітарної допомоги. Управління охорони здоров’я активно співпрацює з волонтерами, організаціями, благодійними та гуманітарними фондами.

Усіма підпорядкованими управлінню закладами ведеться підготовка до опалювального сезону. Вже три заклади провели гідравлічні випробування, в інших – заключені договори на проведення таких робіт.

Підпорядковані заклади охорони здоров'я міста забезпечені паливо-мастильними матеріалами згідно середньої щотижневої потреби. Продовжується робота з автозаправними станціями щодо подальшої закупівлі палива.

Також Олена Чумаченко сказала, що минулого тижня представники управління охорони здоров’я взяли участь у засіданні госпітальної ради Сумського госпітального округу, де обговорювалися питання щодо подальшого реформування закладів – створення кластерів і надкластерів. До кінця поточного тижня радою будуть доопрацьовані пропозиції, надані громадами області, проводитиметься аналітична робота щодо відповідності всіх закладів певному рівню надання медичної допомоги, а вкінці тижня відбудеться остаточне засідання вищезгаданого органу. Там уже буде оголошено список тих пропозицій, які будуть направлені до Міністерства охорони здоров’я.

До середи працівники управління охорони здоров'я разом із головою громади Олександром ЛИСЕНКОМ працюватимуть над пропозиціями, які будуть подані для розгляду госпітальній раді.

СМР

Общество
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