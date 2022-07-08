Ворог вночі завдав артилерійських ударів по Харкову Постраждала виключно цивільна інфраструктура, частково зруйновані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку у Київському районі міста.

А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що по області також було завдано ударів, постраждали Богодухівський та Чугуївський райони. У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.

У Чугуєві внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.

Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

В результаті обстрілів загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/ Facebook