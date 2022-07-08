Ворог вночі завдав артилерійських ударів по Харкову

А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що по області також було завдано ударів, постраждали Богодухівський та Чугуївський райони. У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.
У Чугуєві внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.
Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.
В результаті обстрілів загинули двоє людей, ще двоє поранені.
Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов/ Facebook