Результати учорашніх обстрілів Білопільської громади (фото)

Як повідомив очильник Сумської ОВА Дмитро Живицький, в результаті мінометного обстрілу були пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.
Під обстріл росіян знову попав Атинський психоневрологічний інтернат. Також пошкодженого сільгосппідприємство громади.
Про це йдеться у вечірньому зведенні очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького....
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