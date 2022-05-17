Результати учорашніх обстрілів Білопільської громади (фото) Учора близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів.

Як повідомив очильник Сумської ОВА Дмитро Живицький, в результаті мінометного обстрілу були пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

Під обстріл росіян знову попав Атинський психоневрологічний інтернат. Також пошкодженого сільгосппідприємство громади.