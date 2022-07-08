На Охтирщині поліцейські встановлюють обставини ДТП з потерпілим

Як попередньо встановили правоохоронці, 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався із керуванням та допустив зіткнення з бетонною перешкодою, після чого автомобіль з’їхав у кювет.
Як результат – один із пасажирів транспортного засобу отримав тілесні ушкодженнями та був госпіталізований до медичного закладу.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини